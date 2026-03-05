Таможенники Домодедово обнаружили у пассажира рейса в Дубай части метеорита

Фото: customs.gov.ru

В аэропорту Домодедово таможенники нашли в багаже пассажира, который направлялся в Дубай, фрагменты метеорита весом 3 килограмма. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"Ценный товар перемещал 32-летний иностранный гражданин, спрятав его в багаже среди личных вещей", – подчеркнули в ведомстве.

Мужчину остановили в зеленом коридоре. В его чемодане обнаружили два фрагмента минеральных пород, один из которых был необработанным и весил 250 граммов, а другой – отшлифованным с трех сторон весом 2,75 килограмма. Иностранный гражданин рассказал, что предметы ему подарил друг, а о таможенных правилах он был не в курсе.

Экспертиза выяснила, что необработанный фрагмент является частью железного метеорита Дронино, который упал на Землю после метеоритного дождя. При этом второй фрагмент не представляет ценности.

По факту случившегося возбуждены дела по статьям о недекларировании товаров и о нарушении запретов и ограничений. Иностранцу может грозить штраф и конфискация перевозимого.

Ранее читинские таможенники нашли у иностранного гражданина 16 когтей медведя в Забайкалье. Как объяснил иностранец, они были подарком от проживающего в России друга. Вес когтей составил почти 300 граммов.