05 марта, 12:43

Политика

В ГД предложили ввести бесплатные звонки в посольства для россиян за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Российским туристам за рубежом могут дать право бесплатно звонить в консульства и диппредставительства в других странах. С таким предложением депутат от КПРФ Артем Прокофьев обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, пишет "Газета.ру".

В соответствующем документе отмечается, что предложение связано с обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.

Сейчас большинство российских операторов предоставляют услуги за рубежом по отдельным тарифам. В обращении утверждается, что россияне вынуждены оплачивать звонки в консульские учреждения по поминутной тарификации. При этом стоимость одной минуты может превышать 50 рублей.

По словам Прокофьева, российские туристы без зарубежных платежных карт едут в отпуск чаще всего по пакетным турам и берут с собой минимум наличных средств. В случае чрезвычайной ситуации у большинства туристов нет денег на звонки в консульство. Кроме того, родственники не могут перевести таким туристам деньги из-за трудностей с платежами за границу.

"Предлагаю закрепить за гражданами России право на бесплатные звонки по мобильной связи в консульские учреждения и дипломатические представительства РФ за пределами страны, при условии осуществления звонка через российских операторов связи", – заключил парламентарий.

Ранее туроператоров обязали вернуть россиянам деньги за туры на Ближний Восток. Министр экономического развития Максим Решетников напомнил, что в день начала конфликта ведомство рекомендовало туроператорам приостановить продажу билетов, чтобы предотвратить усугубление ситуации.

Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в странах Ближнего Востока находятся порядка 50 тысяч россиян. Еще 6–8 тысяч граждан не могут покинуть азиатские и африканские страны из-за приостановки транзитного авиасообщения через аэропорты ОАЭ и Катара.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не продавать билеты на Ближний Восток до 7 марта

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политикатуризмза рубежом

