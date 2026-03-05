Милонов назвал проститутками женщин, празднующих 8 Марта ради дорогих подарков

Фото: ТАСС/Валентин Антонов

Формат празднования 8 Марта, при котором женщины ждут дорогих подарков, а мужчины готовы "бросать им деньги", является примером "проституточных отношений", заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием "Абзац".

По его словам, такие женщины общаются с мужчинами, которые предпочитают "вместо любви бросить деньги" и пользоваться ими за деньги. Подобные отношения в рамках "неких договорных взаимных обязательств" не относятся к вопросу семьи.

"Это проституточные отношения. Поэтому один пользуется услугами проституток, другая – проститутка. Но это только так может быть", – подчеркнул депутат.

Более того, подход, в котором ценятся исключительно вещественные блага, разрушает здоровые отношения и оскорбляет женщин. Мужчинам же, по его словам, стоит отказаться от построения серьезных планов с теми, кто оценивает только материальную составляющую.

"Многие транслируют это в своих сетях, и потом другие это подхватывают и говорят о том, что вот, нужно дарить дорогие подарки, иначе ты меня не любишь. Это значит, что человек оценит только материальные блага", – указал Милонов.

По мнению политика, такие отношения будут длиться до тех пор, пока мужчина будет оставаться источником "этого обогащения". Нормальный человек так отношения строить не будет "ни при каких обстоятельствах".

Ранее Милонов призвал к тому, что российские телеканалы не должны показывать американскую кинокартину "Красотка" с актерами Джулией Робертс и Ричардом Гиром перед 8 Марта. По его мнению, пленки и копии фильма необходимо ритуально сжечь.

