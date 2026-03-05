Эксперт Бухвалова: коллегам не стоит дарить антивозрастную косметику или парфюм к 8 Марта

Фото: 123RF.соm/armmypicca

При выборе подарков к 8 Марта для коллег стоит избегать антивозрастной косметики и парфюмов. Об этом в беседе с RT заявила карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Ольга Бухвалова.

По ее словам, особенно табуированы как подарки кремы от морщин или средства для волос.

"Угадать с маркой, ароматом или оттенком практически невозможно, а неудачный выбор может быть расценен как намек на то, что коллеге пора что-то менять в своей внешности или тщательнее ухаживать за собой", – пояснила Бухвалова.

Эксперт также добавила, что не стоит выбирать и такие подарки, которые связаны с бытом, например кастрюли или наборы полотенец. Бухвалова подчеркнула, что такие подарки становятся отсылкой к "домашнему" статусу, а не профессиональным качествам.

Помимо этого, не стоит дарить сувенирную продукцию с символикой компании.

"Блокноты, ручки, ежедневники с логотипом – хороший вариант для рабочих будней, но в качестве подарка на 8 Марта они выглядят как формальность", – уточнила она.

В качестве подарка коллегам лучше всего выбирать нейтральные и универсальные варианты. В качестве примера эксперт привела цветы, качественный чай, сертификат в книжный или магазин косметики.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина ранее обратила внимание, что десерты из темного шоколада, а также букеты из сухофруктов станут полезной альтернативой традиционным сладким подаркам к 8 Марта. При покупке съедобного презента важно следить за тем, чтобы сахар стоял в списке ингредиентов не на первом месте, указал эксперт.