05 марта, 14:27

Политика

Политик Филиппо призвал Францию отказаться от санкций против РФ

Фото: ТАСС/Zuma

Франции следует отменить санкции против России на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, чтобы исключить энергетический кризис. Об этом сообщил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

Таким образом он оценил слова Владимира Путина о том, что Москва может остановить поставки газа в Европу, если Евросоюз решит полностью отказаться от отечественного топлива.

"В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин предлагает немедленно прекратить поставки газа еще до того, как ЕС успеет отреагировать! Ситуация изменилась!" – отметил политик.

Филиппо также назвал антироссийские санкции "идиотскими" и разрушительными. Он считает, что они приносят пользу только США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Путин поручил кабмину проработать тему поставок российского газа в Европу, а не уйти с европейского рынка в целом. Он назвал такой шаг продиктованным интересами страны.

Песков заявил, что ситуация в энергетике Евросоюза с каждым днем усложняется – как для населения, так и для промышленности. Он добавил, что европейцы страдают от роста счетов за энергоносители.

В Ормузском проливе образовался затор из танкеров и газовозов

Санкции , Конфликт на Ближнем Востоке
