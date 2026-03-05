Форма поиска по сайту

05 марта, 15:14

Общество
Эксперт Яковлева назвала апрель и июль самыми выгодными месяцами отпускного сезона – 2026

Эксперт назвала самые выгодные месяцы для отпуска весной и летом 2026 года

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Апрель и июль станут самыми выгодными месяцами для отпуска в весенне-летний сезон 2026 года. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Она напомнила, что чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше сотрудник теряет в деньгах, уходя на отдых.

"Все дело в разном механизме расчета зарплаты и отпускных. В первом случае оклад делят на количество отработанных дней. То есть если в месяце их 19, а оклад, например, 50 тысяч, то каждый день будет стоить 2 631 рубль. А если рабочих в месяце 23, то уже 2 173 рубля", – пояснила Яковлева.

В свою очередь, при расчете отпуска оклад делят на среднемесячное число календарных дней (29,3). Поэтому с точки зрения финансовой выгоды надо уходить на отдых в месяцы с большим количеством рабочих суток, чтобы разница была менее существенной, отметила эксперт.

Таким образом, весной и летом 2026 года выгоднее всего брать отпуск в апреле и в июле: рабочих дней будет 22 и 23 соответственно. Самыми же невыгодными из-за праздников станут май и июнь.
Валентина Яковлева
эксперт по трудовому праву

Тем же, у кого в приоритете не финансовая сторона, а отдых, есть смысл сэкономить количество отпускных дней за счет праздников.

"Сделать это можно будет в мае, взяв пять дней отпуска с 4-го по 8-е число и фактически отдохнув 11 дней. Либо уйти на четыре дня – с 12-го по 15-е – и не работать девять дней подряд", – пояснила Яковлева.

При этом она добавила, что делить отпуск на части можно только с разрешения руководства, которое вправе не согласиться на такой вариант отдыха.

Ранее юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина рассказала, что работодатель не вправе применять санкции к сотруднику, который не может вернуться из отпуска в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. В данном случае невыход на работу вызван не зависящими от подчиненного причинами.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

