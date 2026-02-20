Экономист Масленников: подработки россиян помогают динамичному развитию страны

Более половины россиян считают наличие нескольких источников заработка новой нормой, показал опрос. Поможет ли это повысить доход без ущерба продуктивности, разбиралась Москва 24.

Популярный тренд

Наличие нескольких источников заработка становится привычным явлением для большинства россиян. К такому выводу пришли аналитики одного из финансовых маркетплейсов, сообщил ТАСС.

Согласно данным проведенного опроса, 54% респондентов воспринимают множественные источники дохода как новую норму рынка труда. Еще 31% опрошенных рассматривают такую модель скорее как вынужденную в условиях инфляции. Еще 15% уверены, что сосредоточенность на одной работе остается более эффективной стратегией для профессионального развития.

Также аналитики выяснили, что у 31% опрошенных уже есть более одного источника дохода. Среди них 54% совмещают основную работу с регулярными проектами в своей профессиональной сфере. Еще 29% участвуют в разовых подработках, которые не всегда соответствуют основному профилю, а 17% развивают собственный небольшой бизнес.

При этом 23% россиян собираются искать второй источник дохода в течение года, тогда как 46% пока не рассматривают такой вариант. Также 44% респондентов убеждены, что увеличить заработок можно за счет углубления профессиональной экспертизы и повышения квалификации. А 26% ориентируются на расширение функционала и участие в смежных проектах.

Кроме того, для 18% респондентов рост дохода связан исключительно с переходом на руководящие позиции, а 12% затруднились определить приоритетную стратегию карьерного развития. Всего в опросе приняли участие 3 тысячи россиян, рассказали его авторы.

При этом совмещение нескольких работ может привести к депрессии, заявил ранее психолог Андрей Зберовский. По его мнению, двойная занятость истощает и часто приводит к кризису в семье. В среднем через пять лет такой жизни человек начинает чувствовать усталость, недовольство собой и ощущение, что не живет для себя.

В то же время юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева поясняла Москве 24, что для подрабатывающих наиболее выгодно оформление по трудовому договору о совместительстве. Такой формат гарантирует ежегодный оплачиваемый отпуск, который предоставляется одновременно с отдыхом по основной работе.

Благие мотивы

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в разговоре с Москвой 24 пояснил, что наличие у россиян нескольких источников дохода означает прежде всего рост совокупного спроса в стране.

"Граждане с подработками могут тратить больше, а вслед за спросом на товары и услуги подтягивается предложение, затем инвестиции, увеличение производительности и так далее. Это один из движущих факторов динамичного развития", – рассказал он.

Однако у тренда есть оборотная сторона, требующая изучения, пояснил Масленников.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Возникает вопрос: насколько эффективно человек трудится на основном месте, если приходится искать дополнительные заработки? И не стоит ли руководству, особенно в бюджетном секторе, задуматься о повышении оплаты по основному месту, чтобы снизить мотивацию к "перебежкам" между разными организациями?

В то же время мотиваций для подработок множество. Эксперт объяснил, что это может быть как банальная нехватка средств на крупные покупки, так и нереализованность в основной профессии. Также подобный подход бывает продиктован простым желанием заниматься чем-то еще – например, человек работает инженером, а в свободное время играет в музыкальной группе.

"Важно и то, что не всегда есть возможность продвинуться по карьерной лестнице на основной работе из-за недостатка образования или квалификации. Здесь стоит вспомнить недавнее поручение президента о корректировке стратегии образования и создании системы непрерывного обучения взрослых. Это позволит россиянам чувствовать себя увереннее в своей профессии, получать новые навыки и не искать подработки от безысходности, а реализовывать себя там, где хочется", – добавил Масленников.

Эксперт подчеркнул, что Трудовой кодекс допускает совместительство. В частности, можно как устроиться на несколько работ, так и оформить самозанятость.

"Главное – чтобы за сотрудника платили страховые взносы и не было претензий у налоговой", – уточнил экономист.

Также Масленников напомнил о законодательном регулировании ненормированного рабочего дня, чтобы переработки на основном месте оплачивались должным образом, а не становились поводом для поиска дополнительного заработка.

Финансовый консультант Алена Никитина в разговоре с Москвой 24 пояснила, что ограничений на наличие нескольких источников заработка нет, только если это не противоречит условиям основной деятельности. Запретительные меры могут быть связаны с разглашением конфиденциальной информации или работой на компанию-конкурента.

Также ограничения могут быть при особенных условиях труда, где есть режим обязательного отдыха, обратила внимание специалист.

"Если человек, скажем, работает в офисе, а подрабатывает курьером, здесь все абсолютно законно. И это даже может быть полезно: например, работа тем же курьером помогает восполнить дефицит движения. А кто-то увлекается рукоделием и продает свои изделия или делает ремонты по выходным", – рассказала она.

По мнению финансового консультанта, дополнительная занятость может даже добавлять энергию, если все делается в удовольствие.





Алена Никитина финансовый консультант Речь не обязательно о работе в классическом смысле, а об источниках дохода в целом. Сотрудник может, например, консультировать, сдавать квартиру, заниматься инвестициями. Такой доход бывает даже больше, чем от основной деятельности.

В таком случае можно ходить на основную работу не столько ради денег, сколько ради других задач – самореализации, общения и статуса, добавила Никитина.

"Если есть внутренняя потребность в смене деятельности, а сотрудник сидит в офисе с утра до вечера, то будет непродуктивен и много не заработает. А кому-то нужно чередовать виды деятельности день через день или по полдня", – добавила эксперт.

Таким образом, важно понять личные циклы занятости – дневные, недельные, месячные – и подбирать дополнительную деятельность под них, заключила Никитина.

