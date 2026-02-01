Эксперт Вербняк: процент с каждого дохода необходимо направлять в личный бюджет

Финансовая подушка безопасности позволит без стресса справиться с временными жизненными трудностями в виде смены работы, болезни или непредвиденных трат. Как правильно копить "на черный день", читайте в материале Москвы 24.

"Надежная гавань"

Финансовый резерв – не просто способ закрыть непредвиденные потребности, это свобода выбора и душевное спокойствие. В этом случае внезапный ремонт, смена работы или необходимость помочь близкому перестают быть источниками паники, отметил в разговоре с Москвой 24 международный тренер по личной и профессиональной эффективности, бизнес-тренер Павел Вербняк.

"Можно принимать взвешенные решения, не действуя из отчаяния, и сохранять внутреннее равновесие даже в самых непредсказуемых ситуациях. Это ваша личная страховка от невзгод и фундамент для уверенного будущего", – добавил он.

По словам Вербняка, самое важное – принять серьезное решение начать копить определенную сумму с конкретной даты. Далее необходимо придерживаться главного правила – "сначала заплати себе". Это означает, что с каждого поступления средств необходимо направлять заранее определенный процент на свой резервный счет.





Павел Вербняк международный тренер по личной и профессиональной эффективности, бизнес-тренер Начать нужно с комфортных 5–10% – главное, чтобы это вошло в привычку. Для хранения накоплений стоит создать отдельный счет в банке, участвующем в системе страхования вкладов, убрав его из повседневного поля зрения. Этот психологический барьер поможет уберечь средства от спонтанных трат.

Для расчета суммы накопления нужно учесть все реальные потребности. Основными тратами считают все, без чего нельзя обойтись: аренда, коммунальные услуги, транспорт, минимальные платежи по кредитам и питание.

"Начальной целью станет эквивалент трех таких месячных бюджетов – этот фундамент уже даст ощущение защищенности", – рассказал специалист, добавив, что в идеале нужно стремиться к резерву средств, которого хватит на шесть месяцев жизни без долгов.

Система управления

Накопить деньги поможет заранее выстроенная система управления финансами домашнего хозяйства. Она подразумевает наличие краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Приложения и табличные редакторы позволят заниматься планированием без лишних расчетов. Эксперт отметил, что при планировании нужно исходить не только из позитивного сценария, но и закладывать негативный и нейтральный.





Игорь Балынин доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Целесообразно установить для себя процент перечисления в кубышку от каждого получаемого дохода: например, 10% с окладной части заработной платы и 25% в случае получения премии. Также очень помогает в накоплении средств откладывание 10% средств от суммы каждой покупки. Если покупка крупная, то можно снизить до 1–2%. Но в любом случае важно что-то перечислить.

Увеличить доход, а значит, и быстрее накопить нужную сумму поможет дополнительный заработок. По мнению Балынина, максимизировать доход поможет подработка на основном месте трудоустройства, поиск других работодателей или организация работы "на себя".

Кроме того, найти дополнительные средства можно, проведя ревизию расходов, отметил Балынин. Проверка ежедневных списаний, например, через банковское приложение, позволит выявить ненужные траты. Высвободившиеся средства можно отправить в копилку, рекомендовал специалист.