Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 08:04

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Вербняк: процент с каждого дохода необходимо направлять в личный бюджет

Личная страховка: как создать финансовую подушку безопасности

Финансовая подушка безопасности позволит без стресса справиться с временными жизненными трудностями в виде смены работы, болезни или непредвиденных трат. Как правильно копить "на черный день", читайте в материале Москвы 24.

"Надежная гавань"

Фото: 123RF.com/olegganko

Финансовый резерв – не просто способ закрыть непредвиденные потребности, это свобода выбора и душевное спокойствие. В этом случае внезапный ремонт, смена работы или необходимость помочь близкому перестают быть источниками паники, отметил в разговоре с Москвой 24 международный тренер по личной и профессиональной эффективности, бизнес-тренер Павел Вербняк.

"Можно принимать взвешенные решения, не действуя из отчаяния, и сохранять внутреннее равновесие даже в самых непредсказуемых ситуациях. Это ваша личная страховка от невзгод и фундамент для уверенного будущего", – добавил он.

По словам Вербняка, самое важное – принять серьезное решение начать копить определенную сумму с конкретной даты. Далее необходимо придерживаться главного правила – "сначала заплати себе". Это означает, что с каждого поступления средств необходимо направлять заранее определенный процент на свой резервный счет.

Начать нужно с комфортных 5–10% – главное, чтобы это вошло в привычку. Для хранения накоплений стоит создать отдельный счет в банке, участвующем в системе страхования вкладов, убрав его из повседневного поля зрения. Этот психологический барьер поможет уберечь средства от спонтанных трат.
Павел Вербняк
международный тренер по личной и профессиональной эффективности, бизнес-тренер

Для расчета суммы накопления нужно учесть все реальные потребности. Основными тратами считают все, без чего нельзя обойтись: аренда, коммунальные услуги, транспорт, минимальные платежи по кредитам и питание.

"Начальной целью станет эквивалент трех таких месячных бюджетов – этот фундамент уже даст ощущение защищенности", – рассказал специалист, добавив, что в идеале нужно стремиться к резерву средств, которого хватит на шесть месяцев жизни без долгов.

Система управления

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Накопить деньги поможет заранее выстроенная система управления финансами домашнего хозяйства. Она подразумевает наличие краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Приложения и табличные редакторы позволят заниматься планированием без лишних расчетов. Эксперт отметил, что при планировании нужно исходить не только из позитивного сценария, но и закладывать негативный и нейтральный.

Целесообразно установить для себя процент перечисления в кубышку от каждого получаемого дохода: например, 10% с окладной части заработной платы и 25% в случае получения премии. Также очень помогает в накоплении средств откладывание 10% средств от суммы каждой покупки. Если покупка крупная, то можно снизить до 1–2%. Но в любом случае важно что-то перечислить.
Игорь Балынин
доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Увеличить доход, а значит, и быстрее накопить нужную сумму поможет дополнительный заработок. По мнению Балынина, максимизировать доход поможет подработка на основном месте трудоустройства, поиск других работодателей или организация работы "на себя".

Кроме того, найти дополнительные средства можно, проведя ревизию расходов, отметил Балынин. Проверка ежедневных списаний, например, через банковское приложение, позволит выявить ненужные траты. Высвободившиеся средства можно отправить в копилку, рекомендовал специалист.

Читайте также


обществоистории

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика