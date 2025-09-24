Психолог Сальникова назвала главные признаки "тихого" срыва

В Сети завирусились обсуждения "тихого" срыва на работе. Это новый подвид выгорания, который значительно снижает продуктивность и желание трудиться в целом. Какие признаки сопровождают опасное состояние и как с ним справиться, разбиралась Москва 24.

Ощущение безысходности

"Тихий" срыв сопровождается частичным отсутствием мотивации и равнодушием по отношению к работе, при этом сотрудник одновременно приветлив с коллегами и охотно берется за новые задачи, сообщили СМИ.

Также состояние отличается медлительностью при принятии решений, утратой креативности и частыми приступами лени.

Клинический психолог Дарья Сальникова отметила в разговоре с Москвой 24, что "тихий" срыв – это ранее известное всем эмоциональное выгорание. Оно развивается в том числе потому, что работник не может проконтролировать результат своих действий.

"Мы прикладываем максимальные усилия, но не способны на 100% гарантировать итог, потому что он зависит от множества факторов, в том числе от других людей", – отметила эксперт.

Семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с Москвой 24 согласилась, что работник в состоянии "тихого" срыва остается спокойным и функциональным. Тем не менее внутри него сконцентрировано внутреннее напряжение.

"Это чаще болезнь миллениалов, которые чувствуют большую ответственность за свою работу. Подавленное состояние развивается и потому, что сотрудника сложно заменить и на него перекладывают много обязанностей. В результате он оказывается в ловушке ответственности перед начальством", – объяснила психолог.

Как распознать "тихий" срыв

Состояние "тихого" срыва похоже на бомбу замедленного действия, отметила Анастасия Кардиакос. Сотрудник продолжает работать, но начинает ненавидеть начальство, язвить, из него просачивается негатив. При этом он не уходит, в чем и заключается сложность: у работника как будто нет другого выбора, и эта безысходность со временем снижает его самооценку.

Дарья Сальникова подчеркнула, что старшее поколение часто сталкивается с эмоциональным выгоранием из-за высокой работоспособности и дисциплинированности, в отличие от зумеров. Первые все выполняют в срок, но часто не следят за самочувствием.





Дарья Сальникова клинический психолог Работники 35–40 лет обращают внимание на внутреннее состояние, когда клиническая депрессия уже развивается. В такой ситуации поздно идти к психологу – нужен психиатр.

По мнению Сальниковой, обратить внимание на здоровье важно при следующих признаках:

бессонница: если раньше человек спал нормально, а теперь не может уснуть в течение нескольких часов;

гипервозбуждение, когда сохраняется ощущение, что нужно постоянно что-то делать;

появление или усугубление вредных привычек, например курение или же регулярное употребление спиртного.

"Также "тихий" срыв может привести к тому, что сотрудник уволится одним днем. Его подавленные эмоции перерастут в психосоматические проблемы, резкий уход с работы или открытый конфликт, когда люди рвут документы, бросают портфели. Состояние опасно тем, что может перейти в классическую депрессию", – предупредила Сальникова.

Как избежать внутреннего "взрыва"

Самое первое, что нужно сделать, чтобы избежать выгорания, – это принять невозможность полного контроля над результатом, посоветовала Дарья Сальникова.





Дарья Сальникова клинический психолог Важно понять, что мы обычные люди, и признаться себе: "Я не могу все успевать, на работе тяжело, нужен отдых". Иногда можно просто выделить в расписании час на прогулку, а в выходной не работать. Это шаблонные, но эффективные маркеры.

Также сегодня появилась интересная тенденция: в некоторых компаниях зумеры берут "перерыв на тильту", рассказала эксперт. Они сами определяют, что у них развивается депрессия и им нужно взять три-четыре дня отгула. При этом работодатель позволяет такой отдых, отметила эксперт.

Всегда важно помнить, что "тихий" срыв может перейти в "громкий", то есть реальный конфликт, предупредила Сальникова. Но это социально неприемлемое выражение чувств, поэтому их важно уметь правильно выпускать. Для этого полезно составить список из 10 индивидуальных способов избавления от плохих эмоций. Кому-то поможет покричать в лесу, кому-то – заняться спортом, побегать, побоксировать или поплавать, заключила клинический психолог.