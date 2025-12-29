Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, который предусматривает установление Дня памяти жертв геноцида советского народа.

Памятной датой признано 19 апреля. В этот день в 1943 году был издан указ № 39, ставший первым правовым актом, который зафиксировал целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях. Кроме того, документ определил правовые основы привлечения преступников к ответственности.

Изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Авторами инициативы выступили парламентарии от "Единой России".

Ранее глава межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов предложил учредить 26 декабря День разгрома Наполеона русскими войсками под руководством М. И. Кутузова. По его мнению, это позволит защитить историческую правду в рамках борьбы с пропагандой Запада и "демонизацией" РФ.

