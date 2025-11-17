Путин учредил в России День взятия Кенигсберга

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин учредил новую памятную дату 9 апреля – День штурма и взятия Кенигсберга. Соответствующие дополнения внесены в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

В пояснительной записке авторы нововведения отмечали, что установление памятной даты позволит сохранить историческую память и укрепить национальное единство. Также это подчеркнет роль региона в истории страны.

Город-крепость Кенигсберг, с 1946 года получивший название Калининград, был взял войсками Красной армии в ходе Восточно-Прусской операции Великой Отечественной войны. Штурм начался 6 апреля 1945 года, а завершился 9 апреля, когда гарнизон города отдал приказ прекратить сопротивление. Событие стало одним из символов побед РККА заключительного периода войны.

Ранее депутаты Госдумы предложили установить 28 января новую памятную дату в России – День отечественной истории. Проект разработан по предложению общественных организаций, ветеранских сообществ и ученых. При этом инициатива уже получила поддержку в Российской академии наук и Минобрнауки.

