В Госдуме предложили установить День отечественной истории

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты планируют 4 сентября внести на рассмотрение нижней палаты парламента межфракционный законопроект, которым предлагается установить 28 января новую памятную дату в России – День отечественной истории. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Парламентарий подчеркнул, что проект разработан по предложению общественных организаций, ветеранских сообществ и ученых. Он добавил, что инициатива уже получила поддержку в Российской академии наук и Минобрнауки РФ.

"Новая памятная дата – символ необходимости бережно относиться к своей истории, изучать и чтить прошлое, без понимания и осознания которого нет будущего", – написал Нилов.

