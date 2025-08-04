В России могут изменить список профессий среднего профобразования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В России могут изменить список профессий среднего профессионального образования (СПО). Соответствующее предложение Совфеда Минтруд, Минобрнауки и Минпросвещения планируют рассмотреть до 1 декабря, сообщает газета "Известия".

В настоящее время все больше россиян интересуются получением СПО, поэтому инициатива актуальна, хоть и сложна в реализации, поскольку потребует изменения ряда нормативно-правовых актов, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ Управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, в учреждениях, где применение профессиональных стандартов является обязательным, следует пересмотреть виды деятельности и скорректировать требования к уровню образования. Это связано с тем, что во многих стандартах основной упор делается на наличие высшего образования, хотя для многих должностей достаточно СПО.

Конкретный перечень профессий, которых коснутся изменения, пока отсутствует. По программам СПО готовят специалистов в том числе по техническим и информационным технологиям, медицине, творчеству и услугам. При этом для многих профессий нужен диплом о высшем образовании, но некоторые компании уже принимают на работу выпускников со средним профессиональным образованием.

В свою очередь, эксперт Владислав Бухарский заметил, что диплом о высшем образовании иногда может быть лишь формальным критерием приема на работу, а работодатели учитывают накопленный опыт соискателя.

"Расширение числа доступных профессий для выпускников колледжей отчасти смягчит дефицит квалифицированных кадров, при этом спрос на сотрудников с СПО сейчас тоже высокий", – подчеркнул он.

Специалисты уточнили, что нехватка кадров в России наблюдается в различных областях. Проблема заметна среди специалистов медицинского профиля, в образовательных учреждениях, технических специальностей, в производстве и промышленности, сфере услуг.

Согласно исследованию сервиса по поиску работы, за первое полугодие текущего года компании опубликовали более 100 тысяч вакансий для соискателей с СПО. В частности, большая часть объявлений была посвящена поиску медсестер и медбратьев (7%), слесарей и сантехников (5%).

В России в настоящее время компании активно работают над популяризацией рабочих специальностей, таких как механики и слесари. На фоне нехватки кадров конкуренция среди представителей этих профессий практически минимальная, при том что в вакансиях зачастую зарплата указывается выше, чем у офисных работников.