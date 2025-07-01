HR-эксперт Пак: компании работают над популяризацией рабочих специальностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В настоящее время компании активно работают над популяризацией рабочих специальностей, таких как механики и слесари. Об этом "Газете.ру" заявила HR-эксперт Ирина Пак.

По ее словам, на фоне нехватки кадров конкуренция среди представителей этих профессий практически минимальная, при том что в вакансиях зачастую зарплата указывается выше, чем у офисных работников.

"Пока "белые воротнички" ждут повышения, "синие" выбирают работодателя и диктуют условия", – сказала Пак.

Дефицит сотрудников также зафиксирован в логистике. В этой сфере растет востребованность складских специалистов – кладовщиков, комплектовщиков товаров, операторов информационных систем управления складом.

Как указала эксперт, к числу основных причин нехватки специалистов со средним профессиональным образованием относятся старение населения и демографическая яма 1990-х годов. Она напомнила, что в Советском Союзе рабочие профессии пользовались уважением и были престижными.

"Большинство "синих воротничков" на рынке труда сегодня – это представители старшего поколения. Например, в логистике средний возраст водителей превышает 50 лет, а среди сотрудников склада – кладовщиков и комплектовщиков товаров – он составляет 45 лет", – пояснила собеседница издания.

Демографическая яма 1990-х годов, продолжила она, привела к сокращению количества выпускников, готовых работать на производстве. Трудоспособное население сокращается, что усиливает конкуренцию работодателей за квалифицированных специалистов.

Приток молодых людей в рабочие профессии остается низким, поэтому работодатели привлекают рабочих, предлагая им добровольное медицинское страхование (ДМС), премии и различные бонусы.

По мнению Пак, курс на укрепление экономики и снижение от импорта сохранится, что увеличит потребность в рабочих кадрах. Автоматизация и роботизация изменяют рабочие места, предъявляя новые требования к квалификации: понадобятся люди, которые смогут обслуживать современное оборудование.

При этом высокий спрос на специалистов, которые прошли обучение в профильных колледжах, является устойчивым трендом, который сохранится в дальнейшем, подчеркнула Пак.

"Фокус сместился в сторону практических навыков, которые, по сути, являются основными драйверами экономики. За два-три года обучения можно получить профессию, которая гарантирует стабильность, высокий доход и уважение", – заключила HR-эксперт.

За первые дни приемной кампании в московские колледжи поступило более 25 тысяч заявлений, что в 10 раз больше аналогичного периода 2024 года, отметила ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Для удовлетворения спроса абитуриентов в этом году подготовили 43 тысячи бюджетных мест. Особое внимание уделили наиболее востребованным направлениям: IT, медицине, транспорту, сфере гостеприимства, педагогике, правоохранительной деятельности и другим.