Москва – город молодежи: как в столице готовят специалистов в промышленной сфере

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Студенты в Москве могут обучаться по целевым программам и проходить производственные практики на предприятиях. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, передает портал мэра и правительства столицы.

В городе развивается комплексная система профессиональной подготовки молодых специалистов. Как отметил глава департамента, целевые программы максимально соответствуют потребностям современных предприятий.

"Число специалистов промсектора столицы устойчиво растет благодаря активному взаимодействию предприятий с учебными заведениями и поддержке города. Сегодня в индустрии трудоустроены свыше 750 тысяч промышленников", – уточнил Гарбузов, добавив, что к 2030 году планируется увеличить число занятых до 850 тысяч сотрудников.

Предприятия Москвы активно сотрудничают с учебными заведениями.

Например, работу в промышленности популяризирует производитель кабельно-проводниковой продукции "Москабельмет", у которого заключены соглашения с рядом столичных вузов. Компания проводит в учебных заведениях различные мероприятия, участвует в ярмарках вакансий, а ее эксперты входят в судейские коллегии конкурсов.

Ежегодно практику на этом предприятии проходят примерно 50 человек и около половины молодых специалистов остаются на производстве.

"Для нас подготовка будущего поколения профессионалов – одна из ключевых задач. В состав нашей группы входит производственный учебный центр. Он готовит специалистов по 38 направлениям", – рассказал гендиректор Павел Моряков.

В свою очередь, производитель лифтового оборудования "Карачаровский механический завод" принимает студентов на практику по таким специальностям, как наземные транспортно-технологические средства, отраслевой дизайн, производственный менеджмент и прочим. Завод также работает с московскими колледжами.

Щербинский лифтостроительный завод взаимодействует с московскими вузами, принимая студентов начиная со второго курса. Ежегодно на предприятии приходят на практику около 100 молодых специалистов.

За каждым из ребят закреплен руководитель, со старшекурсниками заключают трудовые договоры на неполную ставку. Компания также привлекает студентов и молодых специалистов к проектной деятельности по срочным контрактам.

Компания ISBC, лидер в RFID-технологиях, совместно с институтом ветеринарной медицины и биотехнологии Новосибирского государственного аграрного университета запустила серию вебинаров. Организация делится опытом не только со студентами, но и с практикующими специалистами.

При этом научно-технический центр "Бакор" совместно с вузами организует курсы повышения квалификации, исследовательские проекты, производственную практику студентов и чтение лекций в учебных заведениях.

А компания "ЭЛТЕЗА" в рамках двустороннего сотрудничества с железнодорожными образовательными учреждениями приглашает студентов пройти производственную практику и стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства. Здесь опытные наставники оказывают молодежи необходимую помощь и поддержку. Например, в прошлом году на Лосиноостровском электротехническом заводе проходили практику 33 человека.

Производитель высокоточного газоаналитического оборудования, компания "Промприбор-Р" организует для студентов летнюю практику с возможностью трудоустройства и совмещения работы с учебой. Компания также проводит образовательные лекции на площадках вузов и помогает ребятам в написании научных работ.

Производственный комплекс "Салют" АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) также поддерживает молодых специалистов. Более 1,5 тысячи студентов заключили договоры целевого обучения, в июне уже около 700 студентов проходят практику на производстве.

В текущем учебном году до окончания обучения на предприятие были трудоустроены 76 студентов колледжей. В компании реализуется ряд проектов:

профориентационный чемпионат "Построй карьеру в ОДК";

проект "Профстажировки 2.0";

конкурс "Научная стипендия";

образовательно-профессиональный трек "Крылья "Ростеха".

Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" сотрудничает с компанией "С-Терра СиЭсПи". Здесь в лабораториях проходят стажировку и знакомятся с профессией молодые инженеры, программисты, тестировщики, специалисты по информационной безопасности и телекоммуникационным системам.

Вместе с тем компания "Проэлтех" стала индустриальным партнером Московского политехнического университета и будет вести совместные разработки в области импортозамещения.

Как ранее рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, в столице в Центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" стало доступно более 3 тысяч оплачиваемых стажировок для молодых москвичей и соискателей без опыта работы. В этом году число оплачиваемых стажировок было увеличено на 50%. Вакансии доступны как в IT и промышленности, так и других важных сферах.