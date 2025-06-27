Число работодателей – партнеров столичных колледжей выросло на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Число партнеров столичных колледжей выросло почти на 30% за минувший учебный год. Показатель достиг 3,8 тысячи, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"В Москве обучение студентов колледжей построено на практико-ориентированном подходе. Уже сейчас 70% времени уделяется получению профессиональных навыков на практике. Мы также активно расширяем сотрудничество колледжей с ведущими компаниями столицы, чтобы учесть актуальные запросы рынка труда", – пояснила вице-мэр.

В числе новых партнеров, по ее словам, оказались крупные промышленные предприятия, девелоперы и научно-исследовательские институты. Все организации помогают обновлять образовательные программы и разрабатывают стандарты для лабораторий и практик.

Кроме того, они предлагают целевое обучение, стажировки для студентов и преподавателей, а также участвуют в профориентационных мероприятиях.

В этом году московские колледжи начали активно взаимодействовать с:



"Итэлмой", являющейся разработчиком электронных решений для автотранспорта;

крупнейшим поставщиком услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов в России и странах СНГ "Аэрофлот Техникс";

Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматики имени Духова;

Научно-исследовательским институтом молекулярной электроники;

компанией "АРХ".

"Аэрофлот Техникс", например, намерен привлечь 90 студентов к обучению по целевым программам. Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова, в свою очередь, займется поиском специалистов в области радиоэлектроники.

Площадкой для развития студентов столичных колледжей стал и кинопарк "Москино". С начала года там проводятся дни студенческих съемок, в которых уже приняли участие 70 молодых специалистов. Результатом стали 10 творческих работ.

Студенты колледжей получают опыт работы на съемочных площадках, знакомятся с новыми программами, а также посещают лекции и мастер-классы, используя ресурсы кинокластера.

Также в число новых партнеров вошли такие организации, как Московский планетарий, "Газпром-Медиа Холдинг", сервис "Яндекс Лавка", киносклад "Жар-Птица", студия CGF, "Социальное казначейство города Москвы", Узловский молочный комбинат, Театр кукол имени Образцова, Музей современной истории России, Музей-квартира Глеба Кржижановского, Государственный музей Востока и другие.

Прием документов в столичные колледжи стартовал 26 июня. Абитуриенты могут подать заявления на пять специальностей в одном колледже или выбрать несколько учебных заведений.

В этом году для 9-классников выделено 43 тысячи бюджетных мест. Основное внимание уделено востребованным направлениям: IT, медицина, педагогика, транспорт, гостиничный бизнес, правоохранительная деятельность, пожарная безопасность и другим.

