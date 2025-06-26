Наталья Еремина: МГОК расширяет пул партнеров для целевого обучения студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский государственный образовательный комплекс (МГОК) расширит пул партнеров, которые предлагают целевое обучение первокурсникам. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила директор МГОК Наталья Еремина.

"А это значит, что ребята осваивают программу, разработанную под конкретное производство, получают дополнительные социальные гарантии и, самое главное, гарантию трудоустройства после выпуска", – указала она.

В это же время образовательный комплекс открывает дополнительные бюджетные места по ведущим направлениям промышленности, включая робототехнику, машиностроение, автоматизацию, управление авиационными ракетно-космическими системами. В частности, выпускники девятых классов смогут освоить организацию производства, научиться работать на современных металлообрабатывающих станках с числовым программным управлением (ЧПУ) и многое другое.

В июне приемная кампания началась в более чем 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячах колледжей России. В общей сложности в этом году абитуриентам доступно свыше 619 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и около 835 тысяч мест для получения среднего профессионального образования.

С 26-го числа в столичных колледжах также стартовал прием документов. Абитуриенты могут подать заявления сразу на пять специальностей в одном учебном заведении или выбрать несколько колледжей. Сделать это можно в электронной форме через портал mos.ru.