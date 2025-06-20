Приемная кампания началась в российских вузах и колледжах

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Более чем в 1,2 тысячи вузов и почти в 4 тысячах колледжей России началась приемная кампания, сообщается в телеграм-канале российского правительства со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Всего в этом учебном году доступно свыше 619 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и около 835 тысяч – по программам среднего профессионального.

В 2025 году для приема в вузы участников спецоперации и их родственников выделена специальная квота в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест – более 50 тысяч. Квота целевого приема составит свыше 23% от общего объема бюджетных мест.

При этом абитуриенты смогут увидеть предложения работодателей на платформе "Работа России", которая интегрирована с системой "Поступление в вуз онлайн", отметили в кабмине.

Как рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, популярность обучения в колледжах и техникумах за последние годы в стране выросла. Для продолжения обучения эти учебные заведения выбирают 62,5% девятиклассников.

По его данным, три года прием в учреждения среднего профессионального образования составляет свыше 1,2 миллиона человек. Для будущих первокурсников подготовили 834,7 тысячи бюджетных мест, что на 51,5 тысячи больше по сравнению с 2024 годом.

Ранее в РФ появился рейтинг уровня трудоустройства выпускников образовательных учреждений. Он дает возможность проанализировать, насколько востребованы на рынке труда специалисты с высшим или средним специальным образованием по сравнению с выпускниками других учебных заведений. Разработкой занимались специалисты Минтруда, Минобрнауки и Минпросвещения.