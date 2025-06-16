В РФ появился рейтинг уровня трудоустройства выпускников вузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Национальный рейтинг уровня трудоустройства выпускников учебных заведений появился в России. Об этом сообщает газета "Известия".

Данный рейтинг дает возможность проанализировать, насколько востребованы на рынке труда специалисты с высшим или средним специальным образованием, по сравнению с выпускниками других учебных заведений.

В разработке принимали участие специалисты Минтруда, Минобрнауки и Минпросвещения. Инструмент учитывает только реальные результаты – уровень трудоустройства выпускников через два года после выпуска из вуза и их средний доход.

Кроме того, рейтинг представляется по численности выпускников, что позволяет показать наиболее эффективные учебные заведения, даже если в них поступает сравнительно мало студентов.

Данные для расчета взяты из отчетов Рособрнадзора и Социального фонда. За рамками рейтинга остаются оценки научной деятельности вузов и колледжей, а также качество студенческой жизни.

Задачу по созданию рейтинга поставил Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году. Тогда президент отмечал, что российские вузы и колледжи должны быть ориентированы на результат – успешное трудоустройство молодых специалистов.

Кроме того, он предлагал каждый год готовить пятилетний прогноз, который раскрывал бы будущие потребности в кадрах.

