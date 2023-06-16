Путин предложил установить для вузов и техникумов KPI по качеству занятости выпускников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для российских вузов и техникумов необходимо установить ключевые показатели эффективности (KPI), заявил Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ.

Глава государства отметил, что такие учебные заведения должны быть ориентированы на результат – успешное трудоустройство молодых специалистов.

"Установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности. Главный из них – это качество занятости выпускников. На основе такого подхода предлагаю сформировать рейтинги учебных заведений", – сказал он.

Кроме того, президент предложил каждый год готовить пятилетний прогноз, который раскрывал бы будущие потребности в кадрах.

Ранее стало известно, что Минобрнауки РФ организует изменения уровней высшего образования в 2023–2026 году в рамках пилотного проекта. Постановлением правительства предусмотрены такие уровни образования, как базовое высшее, специализированное и профессиональное.

В мае Путин подписал указ о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования в России.

В свою очередь, глава Минобрнауки Валерий Фальков уточнил, что процедура поступления выпускников школ в вузы России не изменится на фоне интеграции базовой системы высшего образования.



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