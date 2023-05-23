Минобрнауки РФ проведет изменения уровней высшего образования в 2023–2026 годах

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Минобрнауки РФ организует изменения уровней высшего образования в 2023–2026 годах. Это произойдет в рамках пилотного проекта, сообщается в документе на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Правительство РФ постановляет: провести в 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 учебных годах пилотный проект по изменению системы уровней профессионального образования в образовательных организациях высшего образования", – подчеркивается в проекте.

Согласно информации, постановление предлагает установить такие уровни образования, как базовое высшее, специализированное и профессиональное.

До этого глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что переход на новую систему высшего образования в России планируется осуществить с 1 сентября 2025 года. Он пояснил, что процедура поступления выпускников школ в вузы России не изменится на фоне интеграции базовой системы высшего образования.

Ранее Владимир Путин подписал указ о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования в России. Документ предусматривает два уровня высшего образования в РФ: базовое и специализированное. Помимо этого, проектом предусматривается обучение по программам аспирантуры.