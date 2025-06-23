Приемная кампания началась в Университете правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские вузы начали начали приемную кампанию 20 июня. Свои двери для абитуриентов открыл и Университет правительства Москвы, предлагающий образовательные программы всем желающим построить карьеру в сфере городского управления. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Москва с 2022 года поддерживает активных и талантливых абитуриентов при помощи системы грантов, позволяя компенсировать затраты на обучение и сразу включиться в работу над масштабными городскими проектами. Молодые люди работают в исследовательских и проектных командах, а также проходят стажировки в столичных органах власти.

Программа поддержки продолжится и в этом году. Университет правительства Москвы предоставит абитуриентам вуза 100 грантов. Ректор Василий Фивейский отметил, что данное учреждение является точкой входа в профессиональное сообщество.

"Особенность нашего вуза в том, что мы даем не только качественное образование, но и возможность стать частью команды Москвы с первого дня учебы. Наши студенты участвуют в городских проектах, учатся у опытных управленцев, проходят практику в организациях столицы и собирают резюме к выпускному курсу", – добавил он.

Всего гранты предоставляются по шести направлениям бакалавриата: "Экономика", "Государственное и муниципальное управление", "Управление персоналом", "Юриспруденция", "Международные отношения" и "Менеджмент".

Выпускнику нужно получить не менее 210 баллов ЕГЭ суммарно по трем предметам профиля, чтобы претендовать на поддержку. Кроме того, ему необходимо подготовить портфолио с индивидуальными достижениями и пройти два конкурсных этапа – видеоинтервью и очную деловую игру.

Прием заявок на участие в грантовой программе – с 20 июня до 21 июля. Подробности о поступлении и участии в программе можно уточнить по телефону: 8 (495) 957⁠-91⁠-32 или электронной почте priem@mguu.ru.

Всего в этом учебном году в России доступно свыше 619 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и около 835 тысяч – по программам среднего профессионального.

Для приема в вузы участников СВО и их родственников выделена специальная квота в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест – более 50 тысяч. Квота целевого приема составит свыше 23% от общего объема бюджетных мест.

Как минимум один школьник из Москвы успешно сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов. Он сдавал математику профильного уровня, русский язык, физику и информатику.