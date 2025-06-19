В России снизился средний балл ЕГЭ по русскому языку и обществознанию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Средний балл ЕГЭ по русскому языку и обществознанию снизился в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Рособрнадзора.

В основной день русский язык сдавали около 638 тысяч школьников, из которых больше половины – 337 тысяч учеников – набрали более 60 баллов. Средний балл тех, кто сдавал данный предмет на ЕГЭ, составил 60,7. Эта цифра ниже значений предыдущих лет. Например, в прошлом году данный показатель достигал 63,88 балла, а в 2023 году – 68,43.

В Рособрнадзоре объяснили такую тенденцию "повышением объективности и реалистичности результатов экзамена" из-за изменений, которые не позволяют выпускникам использовать "домашние заготовки" во время написания сочинения.

В ведомстве напомнили, что в этом году в сочинении школьникам задавалась конкретная тема. При этом раньше они должны были самостоятельно выявить проблему, которую поднимал автор предложенного текста. Именно поэтому в предыдущие годы выпускники могли сформулировать удобную для себя проблему и написать "лучший" текст, который был составлен во время подготовки к экзамену по "универсальным тематикам", например, о Великой Отечественной войне, семье или природе.

"С задачей самостоятельно написать грамотное сочинение в 150 слов на экзамене (по новым правилам) справились не все выпускники 11-го класса", – отметили в Рособрнадзоре.

Однако в ведомстве обратили внимание на то, что школьники стали лучше выполнять задания, связанные с пунктуацией, лексикой и фразеологией. Там также указали на более высокий уровень "сформированности читательской грамотности" выпускников.

Вместе с тем в этом году, как и в прошлом, обществознание стало самым популярным предметом, который необходимо было сдавать по выбору на ЕГЭ. В 2025-м экзамен по обществознанию писали 255 тысяч человек – это примерно 40% всех участников.

Средний балл по данному предмету составил 53,61. В прошлом году этот показатель достигал 55,05, а в 2023 году – 56,4.

Между тем в Москве началась сдача ЕГЭ в резервные дни. Она продлится до 23 июня. Экзамены по физике, литературе, обществознанию и географии ученики сдали 16 июня. ЕГЭ по русскому языку они написали 17-го числа, а экзамены по истории, химии, а также устную часть испытаний по иностранным языкам – 18 июня.

19 июня учащиеся сдали ЕГЭ по информатике, биологии, а также письменную часть по иностранным языкам. Кроме того, 20 июня будет организован экзамен по математике базового и профильного уровней, а 23-го числа пройдут экзамены по всем общеобразовательным предметам.