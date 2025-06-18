Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов

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Как минимум один школьник из Москвы успешно сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Предметы у него: математика профильного уровня, русский язык, физика и информатика", – цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по всей стране уже 11 участников экзамена в сумме набрали 300 баллов по профильной математике, физике, информатике, химии, биологии, русскому языку и истории.

"Общее число 100-балльников у нас на данный момент из тех обработанных результатов – 5 780 человек, но оно вырастет, потому что у нас есть резервные дни и у нас есть дни пересдачи, где можно улучшить результаты", – цитирует Музаева ТАСС.



При этом в основной период сдачи ЕГЭ с экзаменов удалили 608 человек, уточнил глава Рособрнадзора. По его словам, 189 из них были пойманы на использовании мобильного телефона, а все остальные – за иные нарушения. В их числе те, кто пытался вынести контрольно-измерительные материалы, использовать шпаргалки. При этом 56 человек пытались выложить КИМ в Сеть.

"Мы в момент экзамена в основном в Сети их отслеживаем. Часто, пока они не вышли с экзамена, их уже обнаруживают, и в итоге их результат экзамена аннулируют", – сказал Музаев.

У таких школьников в текущем году не будет возможности пересдать экзамен, с которого их удалили.

Ранее в Москве прошел ОГЭ по физике, биологии, литературе и информатике. Экзамены смогли сдать свыше 19 900 столичных школьников. Для этого в Москве организовали 242 пункта. Также в городе прошел ОГЭ по русскому языку.

