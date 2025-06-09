Более 116 тыс человек приступили к сдаче ОГЭ по русскому языку в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовал основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку. К его сдаче приступили свыше 116 тысяч школьников. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки, которую цитирует портал мэра и правительства столицы.

Для проведения тестирования в городе открыли 542 пункта. Результаты станут известны не позже 18 июня. Их можно будет посмотреть в личном кабинете на портале mos.ru или узнать в школе.

ОГЭ по русскому языку является одним из обязательных экзаменов в девятом классе. Его продолжительность составляет 3 часа 55 минут.

Каждый вариант экзамена состоит из трех частей и включает 13 заданий. На тестировании можно пользоваться орфографическими словарями, которые предоставляют организаторы в аудитории.

В этом году Москва присоединилась к регионам, внедряющим Федеральный закон о расширении доступности среднего профессионального образования. Согласно ему, ученики девятых классов, решившие поступить в колледжи, должны сдать только два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. Те, кто планирует продолжить обучение в 10-м классе, по-прежнему сдают ОГЭ по четырем предметам.

К настоящему моменту московские школьники сдали ОГЭ по обществознанию, биологии, химии, информатике и математике.

При этом экзамены по обществознанию и информатике стали самыми популярными среди девятиклассников столицы в этом году. Эти предметы выбрали более 34 и 33 тысяч учеников соответственно. Экзамен по биологии написали более 13 тысяч выпускников, а по химии – более 10 тысяч.