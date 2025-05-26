Сдача ОГЭ по обществознанию, биологии, химии и информатике началась в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Московские школьники начали сдавать ОГЭ по обществознанию, биологии, химии и информатике, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Как уточняет ведомство, в 2025 году экзамены по обществознанию и информатике стали самыми популярными среди девятиклассников столицы. Эти предметы сдают более 34 и 33 тысяч учеников соответственно.

"Экзамен по биологии напишут более 13 тысяч выпускников, а по химии – более 10 тысяч", – добавили в пресс-службе департамента.

Результаты ОГЭ по этим четырем предметам будут известны не позднее 2 июня. Узнать оценки можно в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе.

Сдача экзаменов пройдет:

29 мая – по географии, истории, физике и химии;

3 июня – по математике;

6 июня – по обществознанию, информатике и географии;

9 июня – по русскому языку;

16 июня – по литературе, физике, биологии и информатике.

В пресс-службе департамента отметили, что период с 26 июня по 2 июля – резервные дни. Дополнительный период экзаменов пройдет с 2 по 23 сентября. В 2025 году ОГЭ в основной период сдадут более 120 тысяч москвичей. В столице для них организовали 622 пункта проведения экзаменов.

"Для допуска к ОГЭ школьники должны получить годовые отметки по всем предметам не ниже удовлетворительных, иметь зачет за итоговое собеседование по русскому языку и по решению педагогического совета школы быть допущены к экзаменам", – пояснили в ведомстве.

Москва в 2025 году реализует Федеральный закон о расширении доступности среднего профессионального образования. Теперь девятиклассники столицы, которые поступают в колледжи, могут сдать только экзамен по русскому языку и математике. Для этого учащимся надо было изменить запись на ОГЭ на портале mos.ru.

В департаменте подчеркнули, что школьники, которые хотят продолжить обучение в 10-м классе, должны сдать ОГЭ по четырем предметам: двум обязательным дисциплинам и двум по выбору. Экзамены только по двум предметам могут сдать участники с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее сообщалось, что большинство российских школьников считают экзамен по русскому языку самым сложным. На втором месте оказались математика и профильная математика. Кроме того, сложности возникают с обществознанием. При этом предмет является одним из самых популярных для сдачи.

Важными факторами успеха школьники называют везение и уровень стресса. Согласно результатам исследования, во время подготовки ученики 9-х и 11-х классов часто сталкиваются с эмоциональным дискомфортом.

