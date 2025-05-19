Энергетики Москвы взяли под контроль электроснабжение школ в период сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские энергетические компании "Россети Московский регион" и "Объединенная энергетическая компания" переведены на усиленный режим работы на время проведения школьных экзаменов, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства города.

Энергетические компании взяли электроснабжение школ, где пройдут основной государственный экзамен (ОГЭ), единый государственный экзамен (ЕГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ), под особый контроль. Для бесперебойной работы экзаменационных пунктов специалисты провели внеплановые осмотры объектов энергоснабжения: питающие центры, трансформаторные и распределительные подстанции, ЛЭП.

"Приостановлены плановые работы на энергетических объектах, переключения в центрах питания и распределительных сетях, от которых запитаны образовательные учреждения. Кроме того, подготовлено необходимое количество резервных генераторов", – говорится в сообщении.

Также на время проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ было организовано дежурство оперативно-выездных бригад, назначены оперативные дежурные для круглосуточного взаимодействия со всеми городскими службами.

Ранее в Минпросвещении рассказывали, что все регионы России готовы к проведению ЕГЭ и ОГЭ. В частности, все субъекты уже отправили свои отчеты.

Первые экзамены для выпускников девятых и 11-х классов пройдут уже на текущей неделе. Основная волна экзаменов запланирована с 23 мая по 23 июня. Пересдать один предмет можно будет 3 и 4 июля. Обработка результатов июльских пересдач ЕГЭ будет завершена к 15 июля.

