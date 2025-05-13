Глава Минпросвещения заявил о готовности регионов России к ЕГЭ и ОГЭ

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Все регионы России готовы к проведению ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на совещании по организации экзаменов в 2025 году, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что все субъекты уже отправили свои отчеты. Также завершены проверки экзаменационных пунктов, проведенные Рособрнадзором совместно с региональными министерствами образования, сказал Кравцов.

Основная волна экзаменов запланирована с 23 мая по 23 июня. Пересдать один предмет можно будет 3 и 4 июля. Обработка результатов июльских пересдач ЕГЭ будет завершена к 15 июля. Это обеспечит выпускникам достаточно времени для подготовки и подачи документов в выбранные вузы, добавил Кравцов.

Ранее психолог Елена Дунаева поделилась способами, которые помогут спокойно сдать ЕГЭ. Во-первых, следует разрешить себе волноваться. Во-вторых, нужно освоить дыхательные практики, которые помогают успокоиться. В-третьих, следует понимать, что этот экзамен – не последний шанс в жизни. Родителям в данный период нужно максимально поддерживать своих детей.