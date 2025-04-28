Рособрнадзор рекомендовал ликвидировать шум рядом с пунктами проведения ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор рекомендовал регионам останавливать строительные и любые другие шумные работы рядом с пунктами проведения ЕГЭ. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев, передает ТАСС.

По его словам, в ходе обсуждения темы совершенствования ЕГЭ в 2024 году ряд депутатов выдвинули предложения, которые впоследствии внедрили в текущем году. В частности, регионам было предложено ликвидировать шум рядом с местами проведения экзамена.

"Эту работу мы с регионами провели, письма соответствующие главам субъектов направили", – заявил Музаев.

Помимо этого, от парламентариев звучали предложения относительно порядка проведения ЕГЭ, инструктажа общественных наблюдателей и организаторов, добавил глава ведомства.

Также представители родителей смогут находиться в каждом пункте сдачи ЕГЭ, чтобы следить за соблюдением прав выпускников и условий экзамена. Ожидается, что это нововведение будет реализовано уже в 2025 году.

Помимо этого, школьная программа будет синхронизирована с заданиями экзаменов уже 1 сентября текущего года. Вместе с тем вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что для российской системы образования важным шагом станет ограничение максимального числа проверочных, контрольных работ, в том числе ВПР.