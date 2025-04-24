Рособрнадзор назвал нецелесообразной отмену ЕГЭ для победителей олимпиад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ) для победителей олимпиад нецелесообразна, поскольку, как правило, они стобалльники. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Существует миф, который навязан, что есть какой-то гениальный ребенок, который не может писать ЕГЭ. У нас все победители олимпиад высокого уровня, как правило, стобалльники. Для них преодолеть порог в 80 баллов не стоит ничего", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам главы ведомства, сами победители олимпиад не жалуются на это.

Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли в Госдуму законопроект, который предлагает освободить победителей всероссийских олимпиад школьников от сдачи ОГЭ и ЕГЭ. В Рособрнадзоре ранее указывали, что ведомство готово к обсуждению изменений в экзамене, однако для его отмены необходима проработанная альтернатива, которая пока отсутствует.

Ранее депутаты Госдумы отклонили межфракционный законопроект, который предлагал заменить ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам. Авторы проекта утверждали, что изменения помогут повысить качество образования.

Как отмечалось в пояснительной записке, система ЕГЭ не достигла заявленных целей. Уровень образования не повысился, а коррупция сместилась в сферу олимпиад и репетиторских услуг.

