Рособрнадзор: школьники из новых регионов РФ в 2025 г снова смогут сдать ЕГЭ по желанию

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В 2025 году школьники из новых российских регионов снова смогут сдать ЕГЭ по желанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

"На основании обращений регионов и с учетом уровня организационно-технологической и кадровой готовности к проведению экзаменов, а также уровня подготовки выпускников принято решение о проведении итоговой аттестации для обучающихся 9-х и 11-х классов по аналогии с прошлым годом", – заявил Музаев.

В 2024 году органы управления образованием ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей самостоятельно принимали решение относительно формы проведения экзаменов. Отмечается, что сейчас идет прием заявлений на участие в ГИА-2025.

По предварительным данным, число участников ЕГЭ в текущем году в ДНР составит 943 школьника из 9 754 выпускников, в ЛНР – 1 604 учащихся из 6 209 выпускников, в Запорожской области – 516 человек из 2 775 выпускников, в Херсонской области – 68 школьников из 1 318 выпускников.

Между тем досрочный период сдачи ЕГЭ начнется в этом году с 21 марта и завершится 11 апреля. Основной период стартует 23 мая с истории, литературы и химии, 27 мая будет два экзамена по математике, 30 мая – русский язык. 2, 5 и 10 июня пройдут экзамены по обществознанию, физике, биологии, географии, иностранному языку и информатике.

