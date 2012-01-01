Депутат Вассерман: отмена ЕГЭ не решит глобальных проблем в образовании

ЕГЭ могут заменить в России более совершенным форматом оценки знаний, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов. В то же время многие эксперты отмечают, что альтернативы единой госаттестации нет. Разбираемся, ждать ли реформ в ближайшее время и будут ли они эффективны на практике.

Без альтернативы?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Процесс отказа от единого государственного экзамена уже начался в России, что подтверждает пересмотр некоторых правил его сдачи, а также дискуссии о введении в школах интегральных оценок (средний балл за четверть или полугодие в ходе изучения соответствующего предмета. – Прим. ред.). Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

По его словам, главный недостаток формата единого госэкзамена состоит в том, что он "убил интегральность и комплексный подход". В результате выпускники перестали мыслить глубоко, и определять многогранность их знаний стало невозможно.

"Даже если человек неправильно озвучит факты, но думает правильно, это несравнимо с тем, что он случайно угадал, выбрав из предложенных вариантов", – пояснил Нилов.

Депутат предположил, что в стране появится новый подход к итоговой аттестации школьников, который совместит в себе лучшие стороны советской и российской систем образования.



Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду И получится новая современная формула оценки, которая позволит тем, кто готов учиться, продолжать обучение, кто действительно тянется к знаниям, тот и должен этим заниматься. А не случайный гражданин – сумел набрать нужное количество баллов, не в состоянии учиться, занимая чье-то место.

Между тем глава Рособрнадзора Анзор Музаев опроверг изменения в процедуре ЕГЭ, в том числе его возможную отмену в ближайшее время. Он добавил, что настолько масштабные реформы, как правило, анонсируются заранее, за несколько лет до их реализации, чтобы ученики могли к ним адаптироваться.

"Всем учащимся старших классов рекомендуем спокойно продолжать подготовку к экзаменам, опираясь на официальную информацию, размещенную на официальных ресурсах Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)", – напомнил Музаев.

Целесообразность ЕГЭ обсуждается в России уже длительное время. В частности, в июне 2024 года в Госдуму был внесен законопроект о замене единых госэкзаменов традиционными. Необходимость подобной меры связывали с неэффективностью ЕГЭ, который, требуя ответов на тестовые вопросы, учит "проставлять галочки в клеточках" и не развивает аналитические и логические способности, говорилось в пояснительной записке. Впоследствии же инициатива была отклонена на пленарном заседании Госдумы. Профильный комитет заключил, что система итоговой аттестации, действующая сейчас, гарантирует объективные результаты экзаменов и прозрачный отбор потенциальных студентов.

Совершенствовать, а не уничтожать

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

В настоящее время школьники действительно вынуждены заучивать информацию, нежели пытаться понять ее и тем самым расширить свой кругозор. Однако эта проблема вызвана не форматом ЕГЭ, а несовершенством системы обучения в целом, заявил в разговоре с Москвой 24 член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

(у школьников. – Прим. ред.) целостной картины мира и понимания общих закономерностей.

Анатолий Вассерман член комитета Госдумы по просвещению К сожалению, сейчас во всем мире, в том числе и у нас, образование перекошено в сторону зазубривания, что очень трудоемко и неэффективно. И понятно, что из-за этого оно ухудшается. Поэтому рассуждения об отмене ЕГЭ живо напоминают мне желание разбить о стену градусник, обнаружив, что он показывает 38. То есть нужно менять не способы оценки, а способы обучения. В общих чертах: следует вновь вернуться к задаче формированияцелостной картины мира и понимания общих закономерностей.

При этом парламентарий заметил, что, в отличие от классического билетного экзамена, единая госаттестация позволяет проверить более широкий спектр знаний и таким образом оценить уровень образованности выпускника точнее.

Нельзя отрицать и того, что ЕГЭ постоянно совершенствуется, напомнил в разговоре с Москвой 24 заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург. По словам эксперта, раньше, когда этот формат только вводили, он был построен по принципу "угадайки" и при ответе на вопросы нужно было лишь подчеркнуть один из трех вариантов ответа. Однако теперь речь идет о более сложных и разнообразных заданиях.

"Например, было введено устное задание по иностранным языкам. А для тех, кто сдает литературу или историю, появились эссе. Между прочим, это сложная форма, и для написания такого текста нужно иметь объемный взгляд на ту или иную проблему", – отметил он.

Не менее очевидное преимущество ЕГЭ – социальный лифт, добавил Ямбург. Таким образом одаренные, но малообеспеченные школьники из провинции получают возможность поступать в лучшие вузы страны, включая столичные, наравне с теми, кто может позволить себе оплатить обучение.

(проведение вступительных испытаний каждым вузом отдельно. – Прим. ред.) , это либо наивность, либо скрытая коррупционность. Потому что тут не учитывается, например, за какие деньги абитуриенты поедут в тот город, куда хотят поступить? Где они будут жить? Возникает целый ряд вопросов.

Евгений Ямбург заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Когда в школах предлагают вернуться к старому формату аттестации, это либо наивность, либо скрытая коррупционность. Потому что тут не учитывается, например, за какие деньги абитуриенты поедут в тот город, куда хотят поступить? Где они будут жить? Возникает целый ряд вопросов.

Вместе с тем важно, чтобы при аттестации выпускника учитывались не только результаты ЕГЭ, но и его портфолио. По мнению академика, волонтерская деятельность, общественно полезные разработки и другие достижения показывают, насколько у ребенка развит эмоциональный интеллект. А потому сделать систему аттестации лучше получится, введя интегральные оценки, заключил он.