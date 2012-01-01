Депутат Вассерман: отмена ЕГЭ не решит глобальных проблем в образовании

ЕГЭ могут заменить в России более совершенным форматом оценки знаний, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов. В то же время многие эксперты отмечают, что альтернативы единой госаттестации нет. Разбираемся, ждать ли реформ в ближайшее время и будут ли они эффективны на практике.
Без альтернативы?
Процесс отказа от единого государственного экзамена уже начался в России, что подтверждает пересмотр некоторых правил его сдачи, а также дискуссии о введении в школах интегральных оценок (средний балл за четверть или полугодие в ходе изучения соответствующего предмета. – Прим. ред.). Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
По его словам, главный недостаток формата единого госэкзамена состоит в том, что он "убил интегральность и комплексный подход". В результате выпускники перестали мыслить глубоко, и определять многогранность их знаний стало невозможно.
"Даже если человек неправильно озвучит факты, но думает правильно, это несравнимо с тем, что он случайно угадал, выбрав из предложенных вариантов", – пояснил Нилов.
Депутат предположил, что в стране появится новый подход к итоговой аттестации школьников, который совместит в себе лучшие стороны советской и российской систем образования.
Между тем глава Рособрнадзора Анзор Музаев опроверг изменения в процедуре ЕГЭ, в том числе его возможную отмену в ближайшее время. Он добавил, что настолько масштабные реформы, как правило, анонсируются заранее, за несколько лет до их реализации, чтобы ученики могли к ним адаптироваться.
"Всем учащимся старших классов рекомендуем спокойно продолжать подготовку к экзаменам, опираясь на официальную информацию, размещенную на официальных ресурсах Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)", – напомнил Музаев.
Впоследствии же инициатива была отклонена на пленарном заседании Госдумы. Профильный комитет заключил, что система итоговой аттестации, действующая сейчас, гарантирует объективные результаты экзаменов и прозрачный отбор потенциальных студентов.
Совершенствовать, а не уничтожать
В настоящее время школьники действительно вынуждены заучивать информацию, нежели пытаться понять ее и тем самым расширить свой кругозор. Однако эта проблема вызвана не форматом ЕГЭ, а несовершенством системы обучения в целом, заявил в разговоре с Москвой 24 член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.
При этом парламентарий заметил, что, в отличие от классического билетного экзамена, единая госаттестация позволяет проверить более широкий спектр знаний и таким образом оценить уровень образованности выпускника точнее.
Нельзя отрицать и того, что ЕГЭ постоянно совершенствуется, напомнил в разговоре с Москвой 24 заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург. По словам эксперта, раньше, когда этот формат только вводили, он был построен по принципу "угадайки" и при ответе на вопросы нужно было лишь подчеркнуть один из трех вариантов ответа. Однако теперь речь идет о более сложных и разнообразных заданиях.
"Например, было введено устное задание по иностранным языкам. А для тех, кто сдает литературу или историю, появились эссе. Между прочим, это сложная форма, и для написания такого текста нужно иметь объемный взгляд на ту или иную проблему", – отметил он.
Не менее очевидное преимущество ЕГЭ – социальный лифт, добавил Ямбург. Таким образом одаренные, но малообеспеченные школьники из провинции получают возможность поступать в лучшие вузы страны, включая столичные, наравне с теми, кто может позволить себе оплатить обучение.
Вместе с тем важно, чтобы при аттестации выпускника учитывались не только результаты ЕГЭ, но и его портфолио. По мнению академика, волонтерская деятельность, общественно полезные разработки и другие достижения показывают, насколько у ребенка развит эмоциональный интеллект. А потому сделать систему аттестации лучше получится, введя интегральные оценки, заключил он.