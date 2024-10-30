Госдума отклонила проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов от ЛДПР об отмене обязательной сдачи единого государственного экзамена при выпуске из школы. Проект в том числе предлагал дать школьникам право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

Как отметил в заключении профильный комитет ГД, действующий порядок проведения ЕГЭ гарантирует единый подход к определению уровня освоения образовательных программ, а также дает гарантию объективности результатов экзаменов и обеспечивает прозрачность отбора абитуриентов в высшие учебные заведения вне зависимости от места проживания.

В комитете также подчеркнули, что содержание ЕГЭ ориентировано на федеральные государственные образовательные стандарты. При этом оно выстроено так, чтобы "раскрыть потенциал выпускника" и дать ему возможность продемонстрировать умение анализировать. Кроме того, предлагаемая вариативность в выборе формы сдачи экзамена ставит в неравное положение абитуриентов, считают в комитете.

Законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных госэкзаменов был внесен в ГД депутатами от партий ЛДПР, КПРФ и СРЗП в июне этого года. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев добавил, что в ведомстве готовы обсуждать альтернативу, если будет предложен объективный и понятный альтернативный экзамен.

Согласно опросам, большинство (60%) школьников в России не поддержали отмену ЕГЭ и только 9% рады такой идее.

О негативных последствиях законопроекта также высказались эксперты и преподаватели. Так, сейчас выпускники сдают экзамен в родном городе, а поступают в вузы по всей России. Отмена ЕГЭ вынудит школьников сдавать внутренние вступительные экзамены в самих вузах, которые могут значительно отличаться по сложности и наполнению.