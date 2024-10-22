Минпросвещения РФ установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минпросвещения России установило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025/2026 учебный год, сообщает RT со ссылкой на соответствующий проект приказа.

По сравнению с порогом, который был установлен в прошлом учебном году, ведомство предлагает повысить проходной балл ЕГЭ по русскому языку до 42. До этого он был зафиксирован на уровне 40 баллов.

На этом фоне минимальный балл ЕГЭ по обществознанию может быть снижен с 45 до 42 баллов.

Вместе с тем Рособрнадзор и Минпросвещения подготовили проект расписания ЕГЭ на 2025 год. В соответствии с ним экзамены пройдут с 21 марта по 23 сентября.

Досрочный период будет проведен с 21 марта по 21 апреля, резервные же дни этого периода планируется назначить с 14 по 21 апреля. Основной период сдачи экзаменов планируется провести с 23 мая по 4 июля, а его резервные дни пройдут с 16 по 23 июня. Дополнительный период придется на срок с 4 по 23 сентября.