Основной период ЕГЭ в 2025 году пройдет с 23 мая по 4 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рособрнадзор и Минпросвещения России подготовили проект расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025 год, экзамены пройдут с 21 марта по 23 сентября. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Досрочный период будет проведен с 21 марта по 21 апреля, резервные же дни этого периода пройдут с 14 по 21 апреля. Основной период сдачи экзаменов планируется провести с 23 мая по 4 июля, при этом его резервные дни пройдут с 16 по 23 июня. Отмечается, что в первый день основного периода, 23 мая, пройдут экзамены по истории, литературе и химии. Дополнительный период планируется провести с 4 по 23 сентября.

Между тем 3 и 4 июля можно будет пересдать ЕГЭ. В первый день пересдач пройдет письменная часть иностранных языков, а также информатика, обществознание, русский язык, физика и химия. Во второй день, 4 июля, можно будет пересдать биологию, географию, математику базового и профильного уровня, устную часть по иностранным языкам, а также историю и литературу.

Другим приказом Минпросвещения и Рособрнадзор установили дни основного государственного экзамена (ОГЭ), которые сдают школьники девятых классов. Досрочный период планируется провести с 22 апреля по 17 мая, основной же пройдет с 21 мая по 2 июля. При этом резервные дни досрочного периода определены с 12 по 17 мая, а основного – с 26 июня по 2 июля. Сдать экзамены в дополнительный период можно будет с 2 по 23 сентября.

Ранее сообщалось, что с 2026 года абитуриенты педагогических вузов должны будут сдавать ЕГЭ по предмету, который они планируют преподавать. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков подчеркнул, что у школьников будет два года, чтобы адаптироваться к новым правилам приема.