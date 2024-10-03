Минобрнауки не планирует вводить допбаллы при поступлении в вуз за наличие детей

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В России пока не планируется вводить дополнительные баллы при поступлении в вуз за наличие детей. В данный момент индивидуальных достижений, которые учитываются при поступлении, достаточно, заявили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

В министерстве уточнили, что российские университеты всесторонне поддерживают студенческие семьи. Среди мер – индивидуальные учебные планы, возможность перейти с платного на бесплатное обучение, открытые в вузах комнаты матери и ребенка, а также детсады.

Ранее в Совете Федерации выступили с предложением давать женщинам с детьми дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Письмо с такой инициативой было направлено в Минобрнауки. Как рассказали авторы идеи, детей, которые родились за год до поступления матери в вуз, нужно считать индивидуальным достижением и поощрять потенциальных студенток.