Российские вузы смогут набирать будущих учителей без учета ЕГЭ по обществознанию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вузы РФ смогут не учитывать ЕГЭ по обществознанию при приеме абитуриентов на педагогические направления. Об этом говорится в проекте документа министерства науки и высшего образования России.

В список вступительных экзаменов включат русский язык, профильную дисциплину из обязательных и один–два профильных предмета из оставшихся, уточнили в ведомстве. Так, в списке для желающих в перспективе преподавать математику указаны математика, обществознание, физика, информатика.

Университет сможет принимать абитуриентов, учитывая только результаты экзамена по профильному предмету для будущей специальности без ЕГЭ по обществознанию.

В настоящее время обществознание указано как обязательная дисциплина при поступлении на педагогические факультеты.

После утверждения документа Минобрнауки приказ начнет действовать с 1 марта следующего года.

Ранее Кабмин не поддержал законопроект об отмене Единого государственного экзамена в пользу традиционных госэкзаменов. Однако авторы инициативы сообщили, что планируют продолжить работу в этом направлении. В частности, депутаты собираются встретиться с руководством Рособрнадзора, чтобы передать указанные наработки и концепцию по реформированию ЕГЭ.

Рособрнадзор также отказался от идеи о введении иной формы экзаменов для 11-классников, которые не собираются поступать в вузы.

