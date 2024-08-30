Рособрнадзор не поддержал идею о новой форме экзаменов для тех, кто не поступает в вуз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор не поддержал идею о введении иной формы экзаменов для 11-классников, которые не собираются поступать в вузы, заявил замглавы ведомства Игорь Круглинский в ходе Всероссийского общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации (ГИА).

"Большинство в работе нашей группы склонилось к тому, чтобы не делить детей 11-х классов на разные когорты, делая для них разные модели ГИА. Дети, которые изначально будут понимать в начале года, что им не надо сдавать ЕГЭ, будут демотивированы", – цитирует его ТАСС.

При этом нововведения 2024 года, которые позволили дать выпускникам возможность пересдать один из экзаменов, получили положительную оценку, подчеркнул Круглинский. Обсуждая это, участники дискуссии пришли к выводу, что актуальным будет оставаться второй результат экзамена.

Это означает, что 11-классники не смогут выбрать лучший между первым и вторым итогами сдачи, чтобы оставить лучший из них. Предполагается, что такая мера поможет выпускникам более осознанно подходить к использованию второй попытки сдачи ЕГЭ, пояснил замглавы Рособрнадзора.

Кроме того, участники обсуждения не поддержали предложение о предоставлении возможности пересдавать ЕГЭ в специализированных центрах круглогодично. Это связано с тем, что подобное решение требует существенных финансовых затрат, а также нарушает принцип равенства возможностей экзаменов в пользу тех выпускников, которые живут в крупных городах, объяснил Круглинский.

При этом большинство участников дискуссии об улучшении ГИА сошлись во мнении о необходимости учитывать баллы за ОГЭ при приеме в 10-е классы, колледжи и техникумы, отметил он.

Вместе с тем ведомство получило большое количество предложений об изменении конструкции экзамена по окончании 9-го класса. Однако большинство участников обсуждения выступили за сохранение двух обязательных для сдачи предметов и двух экзаменов по выбору.

Ранее представители Рособрнадзора указали, что того объема классической литературы, который изучается в школе, достаточно для формирования четкой аргументации экзаменуемого в ходе ЕГЭ и ОГЭ. Так надзорное ведомство аргументировало введение запрета на использование примеров из комиксов, компьютерных игр, графических романов, аниме и фанфиков в ходе написания экзаменов по русскому языку.