Рособрнадзор заявил о достаточном числе классических произведений для ЕГЭ и ОГЭ

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Классической литературы, которая изучается в школе, достаточно для формирования четкой аргументации экзаменуемого в ходе ЕГЭ и ОГЭ, заявила пресс-служба Рособрнадзора.

Так надзорное ведомство объяснило запрет на использование примеров из комиксов, компьютерных игр, графических романов, аниме и фанфиков в ходе написания ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку.

"Ограничение стало результатом общественной дискуссии (в том числе в СМИ. – Прим. ред.), развернувшейся весной 2024 года", – цитирует ТАСС.

Там указали, что большое число разрешенной продукции создает трудности при оценке и верификации работ, сданных школьниками. Такое мнение, по данным Рособрнадзора, высказывают эксперты предметных комиссий.

Между тем школьники смогут в качестве примеров на ОГЭ по русскому языку в 2025 году пользоваться уже прочитанным текстом. До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил учитывать результаты экзаменов после девятого класса при поступлении учеников в колледжи и техникумы.

