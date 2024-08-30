ЕГЭ по базовой и профильной математике могут объединить в один экзамен

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по базовой и профильной математике планируют объединить в один экзамен, к 2026 году будут представлены итоги идеи. Об этом заявила директор Федерального института педагогических измерения Оксана Решетникова.

"Мы примем задачу по разработке перспективной модели интегрированного ЕГЭ по математике, апробируем ее в субъектах Российской Федерации и представим к 2026 году ее итоги. Только после апробирования модели возможна интеграция ее в ЕГЭ", – цитирует ее РИА Новости.

В ходе Всероссийского общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации была предложена концепция новой модели ЕГЭ по математике. Ее суть заключается в объединении экзамена, разделив его на две разные по сложности части.

Так, набрав определенное количество баллов за первую часть, которая нужна для получения аттестата или поступления в вузы, выпускник может завершить выполнение экзамена или получить доступ ко второй части, чтобы набрать дополнительные баллы.

В июне в Госдуму депутатами от партий ЛДПР, КПРФ и СРЗП был внесен законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных госэкзаменов. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев добавил, что в ведомстве готовы обсуждать альтернативу, если будет предложен объективный и понятный альтернативный экзамен.

В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. При этом результаты ЕГЭ, полученные до этого срока, будут действительны четыре года после сдачи.

