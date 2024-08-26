Рособрнадзор получил более 60 жалоб на отказ в зачислении в 10-е классы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Рособрнадзор получил 67 жалоб от родителей из-за отказа в зачислении школьников в 10-й класс после сдачи экзаменов. В настоящее время этот вопрос решается, рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

По его словам, почти половина заявлений была из Москвы.

"Мы на прошлой неделе встречались с вице-премьером, курирующим вопросы образования и в Москве этот вопрос решен, он был до последнего, в Москве до 20-х чисел августа стоял вопрос о 1 800 выпускниках. Все они, по заверению Москвы, 23 августа должны были быть зачислены в свои школы", – приводит "Интерфакс" слова руководителя Рособрнадзора.

При этом пока у ведомства нет данных, попали ли обратившиеся в надзорное ведомство выпускники девятых классов в число зачисленных учеников. Музаев добавил, что по остальным жалобам по всем субъектам также идет отработка, там нет концентрации.

"Я думаю, с этим вопросом надо обращаться и к регионам, где возникают такие вопросы, и к отдельно взятым школам. Законом прописано наличие универсальных классов", – сказал он, комментируя причины сложившейся ситуации.

Россияне ранее назвали главные школьные триггеры. Почти 40% опрошенных негативно отзываются о школе из-за буллинга. При этом речь идет как о физической и эмоциональной травлях, так и о кибербуллинге.

Также опрошенным не нравится и общий низкий уровень школьного образования, из-за чего дети обращаются к репетиторам, однако ОГЭ и ЕГЭ не вызвали у россиян негатива. Экзамены раскритиковали лишь 1% пользователей.