Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Кабмин не поддержал законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу традиционных госэкзаменов. Об этом заявил один из авторов документа, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.

Тем не менее он добавил, что депутаты не собираются "опускать руки". По его словам, уже были приняты некоторые решения под воздействием жесткой критики, которая была в текущем году, и могут быть приняты дополнительные к следующему контрольному циклу.

Нилов встретился с экспертами, которые предоставили свои наработки на тему реформирования ЕГЭ. Теперь парламентарий готовит официальное обращение в профильные ведомства. В частности, депутат планирует встретиться с руководством Рособрнадзора, чтобы передать указанные наработки и концепцию по реформированию ЕГЭ.

"А кроме этого, с учетом того, что Рособрнадзор умеет проводить тестирование, достаточно жесткое, то есть опыт, который бы позволил нам тестировать на знание русского языка иностранных граждан, которые сюда приезжают работать, хотят получить временное разрешение, вид на жительство или гражданство", – цитирует Нилова РИА Новости.

Депутат указал на необходимость того, чтобы дети иностранных граждан в школах РФ знали базовый русский язык и не понижали уровень образования детей.

Законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных госэкзаменов был внесен в ГД депутатами от партий ЛДПР, КПРФ и СРЗП в июне этого года. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев добавил, что в ведомстве готовы обсуждать альтернативу, если будет предложен объективный и понятный альтернативный экзамен.

Согласно опросам, большинство (60%) школьников в России не поддержали отмену ЕГЭ, и только 9% рады такой идее. О негативных последствиях законопроекта также высказались эксперты и преподаватели.

Так, сейчас выпускники сдают экзамен в родном городе, а поступают в вузы по всей России. Отмена ЕГЭ вынудит школьников сдавать внутренние вступительные экзамены в самих вузах, которые могут значительно отличаться по сложности и наполнению.