Песков: в Кремле не занимаются вопросами реформирования ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кремль не занимается совершенствованием и реформированием ЕГЭ, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, видят ли в Кремле необходимость реформирования экзамена. По его словам, это вопрос не к администрации президента, а к министерству просвещения РФ.

Летом депутаты от партий ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. В свою очередь, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ведомстве готовы обсуждать альтернативу ЕГЭ, если будет предложен объективный и понятный альтернативный экзамен.

Музаев уточнил, что в настоящее время модель ЕГЭ является рабочей и постоянно совершенствуется. Рособрнадзор открыт к конструктивным предложениям, добавил руководитель ведомства.

Ранее стало известно, что в случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. При этом результаты ЕГЭ, полученные до этого срока, будут действительны четыре года после сдачи экзаменов.