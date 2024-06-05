Более 200 подмосковных выпускников получили высший балл за ЕГЭ

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Более 200 выпускников подмосковных школ получили максимальное количество баллов за единый государственный экзамен (ЕГЭ) по литературе, химии и географии. Об этом сообщается на сайте регионального министерства образования.

"По итогам первых трех экзаменов в Подмосковье 220 человек получили наивысший балл. Многие из ребят не только отлично учатся в школе, но и демонстрируют выдающиеся успехи на более высоком уровне", – отметил первый зампред регионального правительства Илья Бронштейн.

23 мая выпускники сдавали экзамены по литературе, химии и географии. Результаты уже опубликованы.

Как уточнило ведомство, наибольшее число стобалльников сдали литературу. По этому предмету максимальный балл получили 166 учеников. По химии 100 баллов получили 48 человек, а по географии – 6 выпускников.

Ранее стало известно, что результаты пересдач единых государственных экзаменов, которые проведут в соответствии с новым порядком 4 и 5 июля, будут обработаны в течение недели. По словам главы министерства просвещения России Сергея Кравцова, ведомство оперативно проработало данный вопрос. Даты проведения пересдач уже включены в расписание экзаменов.

До этого в министерстве образования и науки России заверили, что пересдача одного из предметов ЕГЭ не снизит рейтинг абитуриента. Результаты повторной сдачи экзамена будут учитываться наравне с прочими итогами аттестации.

