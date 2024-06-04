04 июня, 21:40Общество
Результаты пересдач ЕГЭ будут обработаны в течение недели
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Результаты пересдач единых государственных экзаменов, которые проведут в соответствии с новым порядком 4 и 5 июля, будут обработаны в течение недели. Об этом рассказал глава министерства просвещения России Сергей Кравцов в рамках совещания Владимира Путина с правительством.
Он отметил, что предложение главы государства о пересдаче ЕГЭ, которое президент озвучил в послании Федеральному собранию, получило позитивную оценку.
По словам Кравцова, ведомство оперативно проработало данный вопрос. Даты проведения пересдач уже включены в расписание экзаменов. Глава министерства подчеркнул, что все выпускники смогут воспользоваться этой возможностью.
"Мы обработаем результаты максимально быстро, в течение недели постараемся", – отметил министр.
Ранее сообщалось, что в министерстве образования и науки России заверили, что пересдача одного из предметов ЕГЭ не снизит рейтинг абитуриента. Результаты повторной сдачи экзамена будут учитываться наравне с прочими итогами аттестации. При этом главным критерием ранжирования абитуриентов в конкурсных списках вузов останется общая сумма баллов, подчеркнули в ведомстве.
Выпускники столичных школ сдали ЕГЭ по математике