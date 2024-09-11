Педагог Подсухина посоветовала школьникам не учить сложные темы за неделю до ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Повторение всего материала за последнюю неделю перед сдачей ЕГЭ на дополнительном периоде увеличит уровень стресса у выпускников. Расслабляться, отдыхать, правильно питаться и соблюдать режим сна – основные правила подготовки к сдаче экзаменов озвучила педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании Виктория Подсухина в беседе с RT.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ продлится до 23 сентября и предназначен для тех, кто не сдал обязательные предметы – русский язык и базовую математику. Также дополнительный период распространяется для тех, кто не смог присутствовать на основном периоде по причине болезни.

Эксперт отметила, что если ученик не смог сдать профильную математику, то пересдавать можно только базовый уровень.

"С этим набором предметов поступить в вуз на очное отделение в текущем учебном году уже будет невозможно, поскольку для поступления в вуз необходимо либо сдать три предмета ЕГЭ, либо пройти также дополнительные вступительные испытания. Однако срок сдачи ДВИ заканчивается летом", – подчеркнула эксперт.

Подсухина рассказала, что после пересдачи ЕГЭ можно поступить в колледж.

По мнению педагога, процесс закрепления материала должен включать повторение основных тем в предмете. Выпускникам можно уделить внимание сложным темам, проведя ревизию всей информации, изученной еще во время образовательного процесса. Однако не стоит учить темы с нуля.

"Некоторые школьники считают, что будет продуктивно, если они откроют учебник и будут в последнюю неделю повторять весь материал, ставя себе невыполнимые цели на день. На самом деле такой подход только приведет к дополнительному стрессу, потому что заданные цели, как правило, не выполняются, что сильно демотивирует", – подчеркнула руководитель образовательной компании.

Подсухина также отметила важность планирования своего распорядка дня и времени на повторение. По ее словам, планирование снижает уровень стресса и создает ощущение стабильности, делая жизнь более предсказуемой.

Во время экзамена лучше решить задание хотя бы на частичный балл, чем не приступать к его решению совсем, напомнила педагог.

В 2024 году 309 столичных школьников сдали ЕГЭ в дополнительный период. 4 и 9 сентября в Москве прошли сдачи экзаменов по русскому языку и базовой математике. Резервным днем назначили 24 сентября. В текущем году на дополнительную сдачу ЕГЭ отправились более шести тысяч школьников из 83 регионов России.