Более 300 московских школьников пересдадут ЕГЭ в дополнительный период

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Единый государственный экзамен в сентябре будут сдавать 309 школьников, которые не прошли итоговую аттестацию и не получили аттестат в основной период, сообщили в департаменте образования и науки Москвы.

Дополнительный период сдачи действует только на обязательные предметы – русский язык и математику. Остальные дисциплины возможно будет сдать в следующем году.

Школьники начнут с экзамена по русскому языку – 4 сентября, 9 сентября они отправятся сдавать базовую математику. Дополнительно для выпускников запланирован резервный день сдачи – 24 сентября.

В Рособрнадзоре сообщили, что в 2024 году более шести тысяч человек воспользовались возможностью сдать ЕГЭ в сентябре. Экзамены по основным школьным предметам пройдут в 83 регионах России, а также в образовательных учреждениях за пределами страны.

Волна пересдачи экзаменов прошла в июле. Тогда более 105 тысяч российских выпускников воспользовались возможностью пересдать ЕГЭ. Представители Рособрнадзора рассказали, что благодаря дополнительным дням сдачи экзамена результаты повысились у 73% старшеклассников, и только у 9% школьников баллы не изменились.

