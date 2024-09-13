Глава Рособрнадзора Музаев: ведомство не получило предложений по замене ЕГЭ

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство не получило ни одного предложения, которое бы улучшило положение выпускников в ходе сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

"До сих пор ни кем не было предложено ни одной не ухудшающей положения выпускников, независимой и непредвзятой процедуры оценки качества полученных школьниками знаний", – приводит РИА Новости слова Музаева.

Он отметил, что ЕГЭ зарекомендовал себя как независимый, высокотехнологичный и современный экзамен, результаты которого признают все вузы РФ в качестве вступительного испытания.

Музаев сравнил экзамен с социальным лифтом, который позволяет детям из небольших городов получать профессиональное образование в ведущих вузах страны. Рособрнадзор готов и дальше работать над совершенствованием аттестации, заключил глава ведомства.

Ранее стало известно, что правительство РФ не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных госэкзаменов. Тем не менее авторы проекта сообщили, что планируют продолжить работу в этом направлении. В частности, депутаты собираются встретиться с руководством Рособрнадзора, чтобы передать указанные наработки и концепцию по реформированию ЕГЭ.

Рособрнадзор также не поддержал идею о введении иной формы экзаменов для 11-классников, которые не собираются поступать в вузы.