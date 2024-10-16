Абитуриенты педвузов с 2026 года будут сдавать профильный ЕГЭ по своему предмету

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Абитуриенты педагогических вузов с 2026 года должны будут сдавать ЕГЭ по предмету, который они планируют преподавать, сообщил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков в докладе Владимиру Путину.

"На 2026 год запланировали ряд изменений. В частности, для поступления на педагогические направления, по которым готовят учителей-предметников, будет введен обязательный ЕГЭ по профилю будущей специальности учителя", – слова Фалькова передает РИА Новости.

Ранее абитуриенты, поступающие на любые педагогические направления, сдавали только ЕГЭ по обществознанию. С 2026 года, например, будущие учителя химии будут сдавать экзамен по химии. Министр также добавил, что у школьников будет два года, чтобы адаптироваться к новым правилам приема.

Между тем Думский комитет по просвещению отклонил законопроект о возможности выбирать между сдачей ЕГЭ или государственных экзаменов по программам основного общего и среднего общего образования. Причиной такого решения стала возможная несопоставимость проведения и итогов экзаменов, которые сдаются в разных формах.