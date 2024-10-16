Комитет ГД не поддержал законопроект об альтернативе ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Думский комитет по просвещению отклонил законопроект о возможности выбирать между сдачей ЕГЭ или государственных экзаменов по программам основного общего и среднего общего образования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Яну Лантратову.

Причиной такого решения стала возможная несопоставимость проведения и итогов экзаменов, которые сдаются в разных формах. Депутат подчеркнула, что такую позицию разделяет большая часть комитета ГД РФ, так как альтернатива существующему ЕГЭ может создать неравные условия для абитуриентов.

Однако фракция парламентария и сама Лантратова планируют продолжить выступать против действующей формы экзамена, так как в случае существования альтернативы, по ее мнению, лишь единицы сделают выбор в сторону ЕГЭ.

Ранее правительство РФ также не поддержало законопроект об отмене единого государственного экзамена в пользу традиционных госэкзаменов. При этом авторы документа будут добиваться продолжения работы над этим законопроектом и могут дополнить его к следующему контрольному циклу.

